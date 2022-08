Stiri pe aceeasi tema

- ■ inaltul prelat a invatat la Roman si a scris despre urbea de altadata ■ mitropolitul a fost condamnat la moarte de catre Tribunalul Poporului din Bucuresti ■ a decedat in Franta, fiind reabilitat de BOR in 1990 ■ Asa cum se stie, la Roman, autoritatile locale au renuntat la organizarea iarmarocului…

- ■ s-au implinit 127 de ani de la nasterea dramaturgului Victor Ion Popa, mai cunoscut ca fiind autorul piesei „Take, Ianke si Cadir“ ■ preotul Florin Tuscanu dezvaluie faptul ca scriitorul a petrecut 5 ani din copilaria sa la Porcesti, unde parintii au functionat ca invatatori ■ Preotul dr. Florin Tuscanu…

- ■ boierul este ctitorul bisericii Sfintul Nicolae din Sofrocești, comuna Trifești ■ lacașul de cult a fost ridicat in anul 1833, aici fiind inhumate ramașițele pamintești ale marelui postelnic ■ Preotul dr. Florin Țuscanu, in rubrica ”Dreptul la neuitare” din 17 iulie 2022, aduce in memoria nemțenilor…

- ■ programul de astazi, 5 iulie, incepe la ora 18.00, sala Calistrat Hogas a CJ gazduind recitalul Viola Fantasia ■ de la ora 19.00, la Turn poate fi ascultat un concert de muzica lautareasca ■ In programul manifestarilor din cea de a treia zi a Vacantelor Muzicale, editia 2022, sunt doua manifestari.…

- ■ la cea de a treia proba scrisa a examenului s-au inscris 3.148 de candidați ■ au fost prezenți 3.080 elevi ■ 68 de absolvenți nu s-au prezentat la examen ■ Miercuri, 22 iunie, a avut loc cea de a treia proba a examenului național de Bacalaureat 2022, proba la alegerea a profilului (Ed). Inspectoratul…

- Putin, noul țar al Rusiei, calcand pe urmele țarului Petru cel Mare (1682-1725) si ale țarinei Ecaterina cea Mare (1762-1796), vrea sa ramana in istoria Rusiei mai curand ca Putin cel Mare Intregitorul, decat Putin cel Mare, Cuceritorul. In anul 1783, prin decret, țarina Ecaterina cea Mare anexa…

- ■ 20 de preoti nemteni au zacut in temnitele comuniste ■ ei au fost gratiati de comunisti dupa ani grei de puscarie ■ Preot dr. Florin Tuscanu, un pasionat cercetator al arhivelor, care a reusit sa publice sapte carti cu documente istorice, a consemnat in rubrica „Dreptul la neuitare“ de pe contul de…

- ■ profesoara Mihaela Cristina Rusu a trecut in nefiinta in seara de 1 iunie ■ a doua zi trebuia sa participe la cursul festiv al elevilor de clasa a VIII-a ■ Colectivul de cadre didactice al Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu din Roman a fost socat sa afle vestea trecerii, subite, in nefiinta, a colegei…