- Trupul asistentei Mihaela Enache va ajunge azi la Vaslui și va fi depus la biserica Sfinții Petru și Pavel din oraș. Asta dupa ce medicii legiști ieșeni au efectuat, miercuri, autopsia, urmand ca in cel mai scurt timp sa stabileasca și cauza morții. ~nmormantarea va avea loc sambata, la ora 11:00, insa…

- TRAGEDIE.. Este doliu la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce Mihaela Enache, una dintre cele mai apreciate asistente, s-a stins din viața pe patul unui spital din Iași. Luni seara, dupa aproape trei saptamani de coma, inima femeii a incetat sa mai bata. In momentul internarii, starea de sanatate…

- Ceea ce mai multa lume banuia de mai mult timp, ca managerul Codruț Munteanu nu va mai reveni la conducerea spitalului s-a confirmat. Ionel Arsene anunța pe pagina sa de socializare ca s-a ajuns la un acord de incetare a mandatului deoarece Codruț Munteanu are o stare de sanatate precara. Toți cei inițiați…

- SUSPICIUNI… Asistenta medicala de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, care joia trecuta a intrat in coma de gradul IV, se afla in moarte cerebrala, la o clinica din Iasi. Potrivit unor surse medicale, in acest moment activitatea cerebrala a pacientei este zero, ceea ce inseamna ca sansele sa-si…

- DEZVALUIRI TERIFIANTE EXCLUSIVITATE… Detalii incredibile ies la iveala in cazul asistentei Mihaela Enache, de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, care de cinci zile se afla in coma de gradul IV intr-un spital din Iasi. Potrivit surselor noastre, sotul acesteia ar avea o idila cu o colega de serviciu,…

- STUPOARE… Cadrele medicale vasluiene de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, care in ultimele zile au ingrijit-o pe colega lor aflata in coma, au avut parte de o surpriza de proportii zilele trecute, cand au schimbat pacienta de haine. Potrivit unor surse din interior, Mihaela Enache prezenta urme…

- PSIHOLOGUL BATAUS MISTER… Una dintre cele mai apreciate asistente medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui se zbate intre viata si moarte dupa ce, spun apropiatii ei, ar fi fost victima unor agresiuni fizice repetate. Mihaela Enache a ajuns joi la spital, cu o ambulanta, dupa ce a acuzat stari…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Drobeta” al judetului Mehedinti are in dotare trei noi ambulanțe SMURD tip B. Noile ambulanțe SMURD vor asigura cetațenilor din judetul Mehedinti un raspuns mai rapid și eficient in lupta cu secundele care pot face diferența dintre viața și moarte. Noile ambulanțe…