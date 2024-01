Drept la replică: Kaufland vine cu precizări în cazul reclamației privind practicile incorecte! In urma cu trei zile, TurdaNews a publicat un articol bazat pe reclamația unui clujean privind practicile incorecte de la Kaufland. Mai exact, clujeanul, care iși face cumparaturile de la Kaufland, a sesizat ca a fost taxat de doua ori pentru o punga bio, o practica des intalnita in mai toate marile lanțuri de magazine. Citește și: Clienții Kaufland reclama practici incorecte! Ești taxat de doua ori pentru…! Acum, Kaufland Romania a cerut dreptul la replica, spunand ca iși cere scuze pentru situație și ca nu a fost nimic altceva decat o eroare umana. „Ne cerem scuze pentru situația petrecuta la… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

