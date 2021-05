Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a fost postat pe Bursa de Valori Bucuresti conform caruia in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 16 din 10.05.2021, Consiliul de Administratie al SNTGN…

- Incident grav la unitatea mobila ATI de la Spitalul Victor Babeș din București. Instalația de oxigen s-a defectat, iar din aceasta cauza trei pacienți ar fi decedat, fiind salvați alți cinci, care au fost transferați la alte spitale. Secția mobila de terapie intensiva a fost pusa in funcție saptamana…

- In legatura cu apariția in media a unei inregistrari video, unde doua persoane care efectuau lucrari agricole in zona de frontiera sint amendate, Poliția de Frontiera precizeaza faptul ca acestea au incalcat repetat legislația frontaliera și continuau sa sfideze prevederile legislației naționale. Astfel…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Ministerul Culturii a anuntat, luni, ca va colabora cu DIICOT pe parcursul desfasurarii anchetei la Opera Nationala Romana din Iasi. “Referitor la perchezitiile care au avut loc, astazi, la Opera Nationala din Iasi, va informam ca Ministerul Culturii va pune la dispozitia DIICOT, la solicitarea acesteia,…

- Medicul il acuza pe Arafat, intr-o postare pe Facebook, de o incercare "sinistra si stupida" de inducere a opiniei publice in eroare si comenteaza punctual raspunsurile date de acesta, contrazicandu-l. Referitor la afirmatiile medicului Raed Arafat potrivit carora camerele folosesc doar aer sub presiune…

- Banii primiți de Televiziunea Româna prin bugetul 2021 ar fi insuficienți, conform declarațiilor șefei TVR, Doina Gradea. Prin urmare, a cerut Guvernului sa dea o Ordonanța de Urgența prin care activitatea instituției sa fie limitata. Ea a facut declarațiile la Comisiile reunite de buget-finanțe…