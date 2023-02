Stiri pe aceeasi tema

- De la Metro Goldwyn Mayer Pictures vine din 3 martie „Creed III”, cu Michael B. Jordan facandu-și debutul regizoral și revenind in rolul lui Adonis Creed in cea de-a treia ediție a francizei de succes, arata un comunicat de presa. Dupa ce a dominat lumea boxului, Adonis Creed s-a bucurat de succes atat…

- Rege-Jean Page a fost ales cel mai perfect barbat din lume! Sigur ca „perfect” nu are grad de comparație, dar dintre cei mai frumoși masculi de pe planeta, actorul din serialul Bridgerton a fost desemnat barbatul cu trasaturi fizice perfecte. Știința spune ca Rege-Jean Page este cel mai bine proporționat…

- Filmul documentar „ Orchestra Romana de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”, o producție a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, va fi difuzat in aceasta luna de Televiziunea Romana. Astfel, TVR Targu Mureș va difuza duminica, 22 ianuarie 2023, ora 19:00 partea I a documentarului…

- Pornind de la 33, pot fi scrise tratate de numerologie, religie, astrologie, ezoterism, biologie, istorie, masonerie sau chiar povești de dragoste. Coloana vertebrala are 33 de vertebre, piciorul uman, 33 de incheieturi. Numele Elohim (atribuit lui Dumnezeu) apare de 33 de ori in Geneza Bibliei ebraice.…

- Traficul este in continuare ingreunat pe DN2 – E 85, in punctul de trecere a frontierei Siret! Coloana de autovehicule se intinde pe o lungime de aproximativ 27 km, iar timpii de asteptare ajung si pina la 13 ore. In zona acționeaza 4 echipaje de poliție rutiera și 3 de ordine publica. De asemenea,…

- Sunt cozi uriașe la granița cu Ucraina, in judetul Suceava. Sute de tiruri așteapta sa treaca prin vama Siret. Coloana de camioane se intinde pe mai multi kilometri, atat pe sensul de iesire, cat si pe cel de intrare. Peste 500 de camioane așteapta sa treaca prin Punctul de Frontiera Siret, in special…

- Jo și Liviu Teodorescu au surprins pe toata lumea cu transformarea din aceasta seara. Jurații s-au aratat incantați de cum au reușit sa ii interpreteze pe Michael și Janet Jackson. Ba mai mult, Andreea Balan a avut numai cuvinte de lauda la adresa celor doi.

- Armata rusa a pierdut inca un tanc T-90M „Proriv”, considerat „mandria” armatei lui Vladimir Putin, care a fost distrus chiar in coloana impreuna cu alte vehicule blindate, relateaza publicația ucraineana „Defense Express”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…