Calin Cosmin Petrut a anuntat, joi, pe pagina de Facebook a institutiei pe care o conduce ca Sectiunea 3 a autostrazii Sibiu-Pitesti se afla in atributia DRDP Craiova. “In aceasta perioada, au fost parcurse doua etape importante. Prima etapa este scoaterea din fondul forestier a suprafetelor de padure de pe culoarul autostrazii, a fost emis ordinul de ministru, inceput deja activitatea de inventariere si marcare, urmand ca in perioada urmatoare sa inceapa si defrisarea in fond forestier”, a explicat directorul regional al DRDP Craiova. El a prezentat si stadiul cercetarilor arheologice…