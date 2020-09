Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a condamnat vineri republicarea caricaturilor cu profetul Mohamed de catre publicatia franceza satirica Charlie Hebdo, denuntand ''o provocare si o insulta'' la adresa musulmanilor din intreaga lume, informeaza AFP. ''Actul ofensator al publicatiei franceze este o provocare'',…

- Publicarea celor 12 caricaturi cu Mahomed in 2006 a declansat, inaintea acestei drame, reactii dure la adresa ziarului satiric. Doua treimi din populatia franceza afirma ca nu intelege indignarea pe care aceste caricaturi o pot provoca musulmanilor. In schimb, 69- dintre musulmanii francezi chestionati…

- In contextul in care miercuri a inceput procesul atentatelor din ianuarie 2015, francezii sustin in proportie de 59% publicarea in 2006 a caricaturilor din Charlie Hebdo despre profetul Mahomed, in urma carora a avut loc un atentat sangeros, potrivit unui sondaj realizat atunci pentru La Croix, potrivit…

- Se implinesc cinci ani de la masacrul care a avut loc in cladirea redactiei Charlie Hebdo si mesajele ”Je suis Charlie” si caricaturile cu profetul Mahomed reintra in atentia oamenilor acum, cand incepe si procesul impotriva complicilor la atacul din 2015.

- Odata cu deschiderea procesului atentatului din 7 ianuarie 2015, Charlie Hebdo republica „celebrele” cu Mahomed, care au facut ca publicația satirica sa devine ținta atacurilor jihadiștilor. “Nu ne vom supune niciodata. Nu vom renunța niciodata”, a declarat Laurent Sourisseau, desenator cunoscut sub…

- Publicatia franceza de satira Charlie Hebdo republica ilustratiile cu profetul Mahomed care au facut-o tinta jihadistilor in urma cu cinci ani, informeaza Le Figaro potrivit news.ro.„Nu vom dormi vreodata. Nu vom renunta vreodata”, a justificat decizia directorul saptamanalului, Riss, in ajunul…

- Charlie Hebdo publica din nou caricaturile cu profetul Mohamed care au facut din acest saptamanal o tinta a atentatului din ianuarie 2015, a anuntat marti conducerea publicatiei, inaintea deschiderii procesului a 14 suspecti implicati in atacul comis in urma cu peste cinci ani si jumatate, transmite…

