- Fabrica de hartie Letea din Bacau isi va scoate la vanzare, in toamna, ultimele cladiri, terenuri si masini, dar pretul de pornire nu a fost inca stabilit si nici data la care va avea loc licitatia, a anuntat, joi, lichidatorul judiciar Sierra Quadrant.Este una dintre cele mai vechi intreprinderi…

- Adolescenții care au stat o zi blocați pe aeroportul Londra – Stansted, dupa ce aeronava Ryanair cu care trebuiau sa ajunga la Budapesta nu a mai decolat, au plecat spre casa cu un autocar pus la dispoziție de compania care a organizat deplasarea acestora la Universitatea Cambridge,

- 25 de copii romani si insotitoarea lor au ramas blocati mai bine de o zi pe Aeroportul Stansted din Anglia. Ei au fost intr-o vizita de studii in Cambridge, ar fi trebuit sa se intoarca acasa, dar din motive necunoscute compania Ryanair a anulat zborul. Copiii au dormit pe jos in aeroport, iar compania…

- Avand in vedere maniera netransparenta, lipsa dialogului și intenția Ministerului Educației Naționale, acum in anul Centenarului, de a reduce numarul orelor de istorie prin modificarea planurilor cadru din invațamantul liceal, profesorii acestei discipline, intruniți in cadrul Conferinței Naționale,…

- Pornind de la intentia Ministerului Educatiei Nationale, in anul Centenarului, de a reduce numarul orelor de istorie prin modificarea planurilor cadru din invatamantul liceal, profesorii acestei discipline, intruniti in cadrul Conferintei Nationale, au adoptat un document in care vorbesc despre neajunsurile…

- O noua populație de zimbri liberi va putea fi admirata in vestul țarii. In luna mai, 14 exemplare au fost relocate in Munții Poiana Rusca, in apropierea comunei Poieni, din județul Hunedoara. Noii zimbri aduși dau startul celui de-al doilea nucleu de resalbaticire al acestei specii emblema din Romania.…

- Monumentul Marii Uniri ce trebuia amplasat in Arad in 2012, comandat de Ministerul Culturii, care a platit sculptorului Florin Codre 10 milioane de lei pentru lucrare, nu a fost inca transportat la Arad, iar autoritatile locale sunt ingrijorare ca nu va fi amplasat nici cu ocazia Centenarului, pentru…

Razvan Șirian, Cristian Pintea și Bogdan Moș sunt sportivii aradeni, Eugen Cațean și Lucian Popa fiind pe lista arbitrilor.