Drama unei familii din Alba, detaliată în instanță: O femeie îl suspectează pe soțul ei de fapte tulburătoare. Victima ar fi fiica Drama unei familii din Alba, detaliata in instanța: O femeie il suspecteaza pe soțul ei de fapte tulburatoare. Victima ar fi fiica O femeie din Alba a facut o serie de acuzații grave, fața de barbatul cu care pana de curand iși imparțea casa si viața. O serie de acuzații facute in instanța, la Judecatoria Sebeș. Acuzațiile au fost facute intr-un proces de ordin de protecție, ordin care a și fost admis de catre magistrații instanței din […] Citește Drama unei familii din Alba, detaliata in instanța: O femeie il suspecteaza pe soțul ei de fapte tulburatoare. Victima ar fi fiica in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

