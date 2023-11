Stiri pe aceeasi tema

- Tj Miles da moda! Vorba aia, il poți scoate din Canada, dar nu poți scoate Canada din el. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca sufletul vloggerului e inca țara unde a locuit mai mulți ani.

- Orașul Pitesti a gazduit in perioada 29-30 septembrie, a XXIII-a editie a Simpozionului International „Experimentul Pitesti-Reeducarea prin tortura”. Un eveniment de marca la care au participat fosti detinuti politici, istorici si cercetatori din Romania, Moldova, Canada, Elveția și Germania

- Guvernul a aprobat normele metodologice privind raportarea stocurilor la produsele agricole si alimentare de catre producatori, depozitari, procesatori si comercianti, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat transmis de Executiv, actul normativ prevede realizarea Sistemului Electronic de Raportare…

- Oana Ionița traiește cea mai grea perioada a vieții sale. Fosta bebelușa a trecut printr-un divorț dureros și o desparțire foarte grea de fiul ei, care acum locuiește cu tatal. Care este cea mai mare durere a vedetei și cu ce drama se lupta de ceva timp. Oana Ionița traiește o mare drama Oana Ionița…

- In prezent, David Popovici este unul dintre cei mai titrați sportivi din Romania. In varsta de 18 ani, dublu campion mondial și european, sportivul a vorbit pentru prima data despre relația cu iubita sa, Taisia Nițuleasa, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape trei ani.

- Agentia britanica de lupta impotriva criminalitatii – NCA – a deschis o ancheta cu privire la moartea in Regatul Unit a 88 de persoane care au cumparat de pe site-uri canadiene o substanta – azotit de sodiu – care sa le ajute sa se sinucida si a identificat 232 de cumparatori ai acestor produse in decurs…

- Acum 120 de ani disparuse din Romania, dar in urma cu cațiva ani a fost reintrodus in albiile raurilor Olt, Mureș și Ialomița. Acum, castorul se reintoarce și in județul Argeș. Populația este in continuare scazuta, dar se fac primii pași pentru repopularea zonelor salbatice. De ce avem nevoie de castori?…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, numarul 3 mondial, nu a reusit sa treaca de faza optimilor de finala la turneul ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii de 6,6 milioane de dolari, fiind invins in trei seturi, 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/4), de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, intr-o…