- Rudele victimelor incendiului din Grecia au dat in judecata statul elen acuzand autoritațile de omucidere din culpa și vatamare corporala. Familia care a deschis procesul sunt rude cu un barbat și o femeie care au murit saptamana trecuta in incendiul care a devastat satul Mati de langa Atena. Procesul…

- Un avion de pasageri al companiei Wizz Air a aterizat de urgența, luni, pe aeroportul din Tel Aviv, din cauza unei defecțiuni la unul dintre motoare. Avionul avea 178 de pasageri la bord și efectua cursa w62542, de la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv spre Riga (Letonia), potrivit Mediafax . Imediat…

- Aproape 90 de persoane au murit in Grecia, intr-un incendiu teribil, pornit de la un foc din frunze, lasat nesupravegheat de un localnic. Catastrofa prin care au trecut elenii s-ar putea repeta și in țara noastra. Pentru ca aproape jumatate din incendiile stinse de pompierii romani in 2017 provin de…

- Satucul Mati din Grecia a fost cel mai grav afectat de incendiile din Grecia. Aici s-au inregistrat cele mai multe decese, aici au fost gasiți zeci de oameni carbonizați, ținandu-se in brațe. Tot aici, salvatorii lucreaza fara pauza pentru a gasi alte victime. Citește și: CORESPONDENȚA DIN GRECIA/Un…

- Drama imensa intr-o familie de romani, tineri, care intr-o fracțiune de secunda și-a pierdut capul familiei – care a murit pe loc -, iar soția și fiica – in stare foarte grava – fiind transportate la un spital din Viena. Nu se cunosc, inca, motivele producerii accidentului, ci doar urmarile.…