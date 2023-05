Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a murit dupa ce a fost accidentat, in noaptea de vineri spre sambata, de o mașina, pe DN 1, in județul Prahova. Mașina era condusa de o femeie de 49 de ani.Accidentul a avut loc in comuna Romanești, pe Drumul Național 1, conform Mediafax. CITESTE SI Rusia anunta ca a restabilit…

- Tragedie nemarginita intr-o familie din Cluj, care și-a pierdut marți fiica in varsta de 14 ani. Amintim ca, eleva s-a inecat cu un jeleu la Școala Gimnaziala Geaca, in data de 26 aprilie. In momentul sosirii la fața locului salvatorii au gasit eleva intinsa pe banca in stare de inconștiența. Acesteia…

- Drama femeii a inceput dupa ce a cazut pe gresie și s-a lovit grav la genunchi. Aceasta suferea de obezitate, avand 240 de kilograme și era la pat de doua luni.Femeia de 59 de ani a fost dusa la spitalul din Dorohoi dar a fost refuzata de medici pe motiv ca nu au aparatura necesara pentru a o trata.…

- Fotbalul romanesc imbraca din nou haine de doliu! Fostul portar Victor Nunweiller a murit miercuri, 19 aprilie, la varsta de 81 de ani. Numele lui este legat de istoria echipei Dinamo. In familia lui au fost șapte frați, iar cinci dintre ei au jucat fotbal. Dupa un meci cu Rapid, doi dintre frații Nunweiller…

- Julia Ituma, in varsta de 18 ani, a fost gasita decedata dupa ce a cazut de la geamul camerei de hotel din Istanbul, unde se afla alaturi de echipa sa dupa un meci in semifinalele Ligii Campionilor la volei.

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu. A murit Giani Olteanu, unul dintre cei mai tehnici jucatori din istoria echipei FCM Bacau. Avea doar 55 de ani, iar in anul 1991 a jucat in Cupa Cupelor, intr-o dubla cu Werder Bremen. A murit Giani Olteanu, fost jucator in echipa FCM Bacau, care a jucat in […]…

- Tom Sizemore, actorul cunoscut pentru aparitiile in filmele „Saving private Ryan” si „The Relic”, a murit la varsta de 61 de ani, a confirmat managerul sau intr-un comunicat, scrie The Guardian, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Trei persoane, printre care și o fetița de 6 ani, au murit intr-un accident produs vineri seara pe un drum județean din Braila, informeaza Mediafax. Accidentul a avut loc pe DJ 203. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…