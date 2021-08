DRAMĂ naţională în Ungaria: au murit 8 oameni, iar alţi 42 sunt răniţi! (VIDEO) Opt persoane au murit, duminica, intr-un accident de autocar pe o autostrada, la 70 de kilometri sud-vest de Budapesta, a anuntat politia din Ungaria. Vehiculul inmatriculat in Ungaria, care transporta peste 50 de persoane, a intrat in coliziune la ora 05.55 cu stalpul unui viaduct. 46 de pasageri au fost raniti usor, iar alti doi […] The post DRAMA nationala in Ungaria: au murit 8 oameni, iar alti 42 sunt raniti! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

