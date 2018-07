Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile despre retragerea din muzica a lui Florin Salam au șocant fanii! Un apropiat al manelistului a dat aceasta veste neașteptata. Nu este prima data cand apar afirmații referitoare la retragerea din lumina reflectoarelor a manelistului.

- Ionel Danciulescu, directorul general al lui Dinamo, și-a tatuat un mesaj sugestiv pe antebrațul stang. Danciu-gol și-a tatuat un mesaj care are legatura cu clubul pe care-l reprezinta de 15 ani. Ca fotbalist, antrenor, director sportiv și, mai nou, ca director general. "Cave canem" este expresia in…

- Tragedie in lumea filmului. Un mare actor a murit la doar 39 de ani. Fanii sunt in lacrimi si nu le vine sa creada ca Alexander Isakov a murit. Vestea trista a fost data chiar pe site-ul Teatrului National din Rusia.

- Roxana Dobre, iubita manelistului Florin Salam, a devenit din nou mamica, duminica dimineața. Aceasta a adus pe lume un baiețel perfect sanatoas la o clinica privata din Capitala. Micuțul va primi numele Simon Ștefan. A fost adus pe lume la 9:07. Are 3210 grame și o inalțime de 50 de centrimetri. Florin…

- Maluma "Baby" revine in atenția publicului din toata lumea! Pana sa ajuga pentru prima data in Romania, luna aceasta, artistul mai bifeaza o lansare cu surle și trambițe. Piesa "Colors" beneficiaza, acum, de un super remix, care va rasuna toata vara in cluburile din toata lumea.

- Lukasz Herba a fost gEsit vinovat de rEpirea modelului britanic Chloe Ayling, tribunalul italian condamnandu-l la 16 ani "i nouE luni in inchisoare. Fata de doar 20 de ani a spus cE a fost luatE impotriva voin:ei sale de la Milano, in vara trecutE, dupE ce a crezut cE participE la un shooting foto.

- Raluca Roșu era cunoscuta in lumea modei ca unul dintre cei mai apreciați trendsetteri si avea și un site de stil personal, premiat de mai multe platforme media ca fiind unul din cele mai "inovatoare proiecte de stil personal din Estul Creativ". Sinucidere socanta, femeia lasa in urma trei…