Tudor Vladimirescu este conducator al miscarii de la 1821, prima miscare reformatoare a societatii romanesti, care a pus capat regimului fanariot si a determinat revenirea domniilor pamantene in Tara Romaneasca si Moldova. In afara importanței lui ca personalitate istorica, in viața personala a cunoscut urcușuri și coborașuri. Drama lui Tudor Vladimirescu presupune, de fapt, o dubla drama! Totul e legat de poveștile de iubire ale marelui pandur Tudor Vladimirescu. Ambele terminate in mod tragic. Nu ca viața lui de pandur ar fi fost mai fericita – dovada stand relatarile istorice. Dar nici in dragoste…