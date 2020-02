Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ciobanu s-a remarcat in reality-ul „Survivor Romania” ca unul dintre cei mai puternici concurenți din echipa Razboinicilor și s-a dovedit un adversar de temut, acesta reușind sa aduca puncte valoroase in tabara lui. Andrei Ciobanu, in varsta de 29 de ani, este foarte hotarat sa se impuna ca unul…

- Cantareața Taylor Swift (30 de ani), desemnata artista deceniului la American Music Awards 2019, a facut cateva dezvaluiri dureroase despre lupta ei cu o tulburare de alimentație, intr-un documentar care va fi disponibil pe Netflix din 31 ianuarie, noteaza click.ro. In documentar, Taylor Swift spune…

- Lino Golden, pe numele sau real, Radu Carstea, in varsta de 22 de ani, este un tanar ambițios care a cunoscut celebritatea inca din adolescența, iar dragostea pentru muzica și-a cultivat-o inca din copilarie.Fiul „adoptat ” al lui Alex Velea este unul dintre favoriții la marele titlul “Survivor Romania”,…

- Claudia Rostas este una dintre concurentele din echipa Razboinicilor, de la “Survivor Romania”, o fire ambițioasa, empatica, retrasa, dar și o adevarata luptatoare care a fost supusa, de-a lungul timpului, la adevarate teste dramatice ale vieții.In ciuda experiențelor traumatizante prin care a trecut,…

- Aurelian Temisan este in doliu, dooarece prietena lui, "mama" Nationalei de Fotbal a Artistilor s-a stins din viata. Artistul a postat o imagine cu cei care fac parte din echipa de fotbal si a scris cateva randuri, unde isi exprima regretul de pierderea Sandei. Citeste si: Drama lui AURELIAN…

- Soțul Mariei Carneci s-a stins din viața astazi, dupa o lupta lunga cu o boala necruțatoare. Soțul artistei, in urma cu cateva luni, a fost supus unei operații grele. Dupa intervenție au aparut mai multe complicații și s-a luptat mult timp cu boala, potrivit Spynews.ro.Din pacate, astazi a…

- Reality-show-ul american „Survivor” vine in Romania, sub sigla Kanal D. Emisiunea „Survivor Romania” va inlocui emisiunea „Exatlon”. Kanal D a transmis ca formatul emisiunii este cel original, produs de Acun Medya, care a fost difuzat și in țari precum Grecia și Turcia, unde a avut un succes fulminant.…