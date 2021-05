Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost intrebata in mod repetat daca este insarcinata din nou, Andreea Mantea a decis sa-i lamureasca pe curioși. Vazand ca vedeta are o burtica puțin mai mare, internauții au banuit ca este vorba despre o sarcina, insa bruneta a dezvaluit adevarata cauza. Se pare ca aceasta sufera de o boala…

- In dupa amiaza zilei de 14 mai un echipaj terestru SMURD din cadrul Direcției Regionale cautare salvare nr.2 a efectuat o intervenție terestra pentru a aduce din Ucraina in Republica Moldova o femeie in varsta 57 de ani. Aceasta sufera de o boala cronica și a primit tratamentul necesar in Ucraina.

- Zambește, rade, se enerveaza și plange precum un copil, dar este una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor Romania. Ce drama nemarginita ascunde Sindy de la Razboinici. Este o adevarata tragedie pentru multe femei. De ce a fost la un punct de a nu mai avea copii. Ce șanse i-au dat doctorii.…

- Harnaam Kaur din Slough, Marea Britanie, este una dintre femeile care reușește sa intoarca toate privirile. Tanara este deținatoarea unui record inedit, fiind cea mai tanara femeie cu o barba deasa.

- In perioada 17-28 martie, in incinta Centrului de Cultura Urbana – Casino din Cluj-Napoca este deschisa expoziția de fotografie intitulata sugestiv „Și eu pot”. Este vorba despre fotografii care prezinta, in diferite ipostaze, persoane care sufera de Sindromul Down și au fost realizate atat in Cluj,…

- Celebrul compozitor Jolt Kerestely are in palmares peste 600 de piese, daruite unor nume grele din industria muzicala. Eva Kiss a cantat refrenul ”Tacutele iubiri”, Angela Similea a dat culoarea melodiei “Lumea de dragoste”, iar Aurelian Andreescu a oferit o interpretare fara egal emoționantei melodii…

- In luna martie, celebram dedicarea, implicarea, lupta si bunatatea femeilor care nu renunta.Sunt femei care au supravietuit unor diagnostice cutremuratoare, femei care se implica si ajuta acolo unde e cea mai mare nevoie, femei care stiu ca mai sunt atat, atat de multe de facut chiar si dupa un…