- Tragedia s-a petrecut sambata dimineața, in localitatea suceveana Holda.Potrivit IPJ Suceava, sambata dimineata, un barbat in varsta de 37 de ani, localnic, a incercat sa sacrifice intr-o anexa a gospodariei o bovina (taur), fiind ajutat si de catre un vecin.Intrucat animalul a devenit agitat, a mers…

- Un barbat din judetul Botosani i-a spus unui vecin ca si-a omorat iubita, dupa ce s-a saturat ca acesta sa tot intrebe de ea. Vecinul a sunat imediat la 112 si a alertat Politia, noteaza Antena3.Grozavenia ar fi avut loc in gospodaria unui barbat din satul Draxini, comuna Balușeni, aproape de miezul…

- O ampla acțiune de control a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la mai multe obiective din municipiul Suceava, dar și in trafic. Au fost legitimate peste 250 de persoane și au fost atenționate verbal sau scris 27 de persoane cu privire la comportamentul social.De asemenea, polițiștii au ...

- Colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava a imbracat haine cernite, in semn de doliu si omagiu, la trecerea in eternitate a celei care a fost profesoara de chimie Stela Cornila (25.08.1938 – 2.03.2023).Inteligenta, cu o excelenta pregatire de ...