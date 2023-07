Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul unor neințelegeri aparute pe o strada din municipiul Brașov intre trei adolescenți și un barbat, acesta din urma a ales soluționarea conflictului prin amenințarea tinerilor cu un cuțit. Echipajul de jandarmi solicitat prin apel 112 a ajuns in scurt timp la locul conflictului și a reușit imobilizarea…

- De doua zile, la antrenamentele celor de la FC Brașov participa Calin Popescu, un mijlocaș de 21 de ani cu 30 de meciuri la FC Hermannstadt, in sezonul trecut. Acesta este brașovean și a primit acceptul lui Dan Alexa sa se pregateasca cu lotul galben-negrilor. „Deocamdata vreau sa ma antrenez cateva…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj RO-ALERT prin care este semnalata prezența unui urs, pe Calea București. Oamenii sunt rugați sa nu se apropie de animal sa il fotografieze sau sa il hraneasca. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina…

- Polițiștii din Rașnov au fost sesizați, vineri, despre producerea unui accident rutier pe DN 73, la ieșirea din localitatea Rașnov spre Bran. Echipajul de poliție sosit la fața locului a stabilit faptul ca accidentul, in care au fost implicate doua autovehicule, s-a soldat doar cu pagube materiale.…

- Subprefectul Lucian Patrașcu a fost rales in funcția de președinte al organizației municipale. Conferința municipala a avut loc duminica, la Hotel Aro. „Mulțumesc celor care in unanimitate m-au reconfirmat astazi in funcția de președinte al Organizației Municipale a Partidului Social – Democrat Brașov.…

- O ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, care nu fusese asigurata cu frana de mana in timpul unei interventii la un caz din Deva, a plecat la vale de pe un deal si s-a oprit intr-un cimitir din apropiere. Echipajul medical a fost chemat in zona pentru a oferi ajutor unei femei careia i s-a facut…

- Descoperire macabra pe Aleea de sub Tampa. O persoana a fost gasita spanzurata de un copac. Martorii susțin ca persoana spanzurata se afla agatata de un copac chiar pe prima serpentina, in apropierea drumului pietonal. Din primele informatii oferite de martori, se pare ca ar fi vorba de un barbat. Surse…

- Cu putin timp in urma, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe Drumul Național 1-intre localitațile Codlea și Ghimbav, s-a produs un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ghimbav, precum și un echipaj de poliție…