Numarul deceselor cauzate de coronavirus este – și la Giurgiu – in continua creștere, iar in urma cu cateva zile, in doar cateva ore, la Spitalul Județean a fost inregistrat decesul unei intregi familii: mama, tata și fiu. Toți ajunsesera la spital cu forme grave de COVID și nu erau vaccinați. Tragedia s-a intamplat miercuri, 13 octombrie, cand in barbat de 36 de ani și parinții sai, de 69 și, respectiv, 65 de ani, au murit, in urma infectarii cu coronavirus.Potrivit directorului Spitalului Județean Giurgiu, Dragoș Chivu, singura cunoscuta cu comorbititați era mama, in varsta de 65 de ani, care…