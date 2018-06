Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a trait o drama in copilarie. Acesta și-a pierdut mama pe vremea cand era doar un copil. Horia Brenciu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi , a trecut printr-o mare suferința atunci cand și-a pierdut mama. Avea doar 11 ani. Artistul a vorbit despre momentele traite atunci intr-un…

- "Draga Maria Butaciu, noi, toți colegii și prietenii dragi, iți suntem alaturi, ne rugam pentru tine și sanatatea ta și te vrem inapoi pe scena! Țucu-te-a Dumnezeu! Mi-ai dat voie, acum mulți ani, cand te-am cunoscut, sa-ți spun pe nume! De atunci ne-au unit turnee impreuna, zile de naștere,…

- Pe Bianca Sarbu o vedem aproape in fiecare zi la televizor, alaturi de Cristi Brancu, la carma emisiunii Agentul Vip de la Antena Stars și ne este aproape imposibil sa credem ca dincolo de zambetul cald și privirea senina se afla o copleștitoare poveste de viața, un destin tragic, presarat nu cu flori…

- Cercetatorul australian David Goodall, care a implinit luna trecuta 104 ani, a fost eutanasiat la o clinica din Elveția. El nu suferea de nicio boala, insa nu mai dorea sa mai traiasca. Goodall, doctor in ecologie, a decis sa iși ia viața din cauza lipsei de independența cauzata de varsta avansata.…

- In total, 28 de soldati turci au fost condamnati la inchisoare pe viata in trei dosare separate in legatura cu tentativa esuata de puci din 2016 din Turcia, relateaza agentia DPA. Soldatii au fost acuzati de ''incalcare si tentativa de inlaturare a Constitutiei'' in legatura cu incidentele din Istanbul…

- Pepe i-a facut o surpriza de proporții soției sale, Raluca Pastrama, care a implinit 27 de ani. De asemenea, cei doi au aniversat șase ani de la cununie. Pepe formeaza un cuplu perfect alaturi de partenera lui de viața, Raluca Pastama . Pepe și Raluca au impreuna doa fetițe adorabile, Maria și Rosa…

- Caz șocant la Argeș, unde un barbat și-a ucis soția, apoi i-a dat foc și a fugit cu copilul in varsta de trei ani. Dupa ce a comis fapta, Doru Stoianof a intrat in live pe Facebook, unde s-a laudat cu cele facute.