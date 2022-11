Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii europeni au la dispozitie incepand de luni un nou instrument educational, lansat de Comisia Europeana, pentru a recunoaste stirile false, inclusiv propaganda rusa despre razboiul din Ucraina, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Lil Baby, rapperul, mogulul și filantropul din Atlanta, nominalizat la Grammy din Atlanta, lanseaza albumul “It’s Only Me”. In urma cu cateva zile, Lil Baby a lansat piesa “Heyy”, care prefigureaza noul album foarte așteptat al lui Lil Baby, It’s Only Me, care se pregateste sa devina una dintre cele…

- D-Block Europe a lansat albumul “Lap 5″. Format din 16 piese, proiectul prezinta ascensiunea fulgeratoare a D-Block Europe, in timp ce iși pune ochii pe dominația globala. Albumul celebreaza ultimele cinci veri și este punctul culminant al talentului artistic distinctiv și al caligrafiei convingatoare…

- DaBaby a lansat albumul “Baby On Baby 2″. Anul acesta, DaBaby a atras mai multa atenție cu viața personala decat cu muzica sa. Acum, nativul din Carolina de Nord s-a intors cu Baby On Baby 2 – materialul care urmeaza dupa albumul sau de platina din 2019, Baby On Baby. In iulie, el a anunțat proiectul…

- Quavo și Takeoff lanseaza “Big Stunna” impreuna cu Birdman. Rapperii „Unc & Phew” iși continua proiectul comun cu o alta lansare. Se spune ca acești doi au un proiect comun la orizont și fanii sunt curioși ce inseamna asta pentru Migos. Pe masura ce Offset lanseaza single-uri precum „54321″ și „CODE”…

- Daca in urma cu cateva zile, Nicki Minaj a fost desemnata laureatul Video Vanguard Award de anul acesta la MTV Video Music Awards, iar in weekend, ea a cantat cu Drake și Lil Wayne la un spectacol de reuniune Young Money, acum artista lanseaza piesa “Super Freaky Girl”. Piesa “Super Freaky Girl” include…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…