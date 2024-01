Drăgușin, aproape să semneze cu un nume mare din Premier League Tottenham este in discuții avansate pentru a semna cu fundașul central de la Genoa, Radu Dragușin, au declarat surse pentru ESPN. Radu Dragușin, tanarul jucator roman de 21 de ani este dornic sa se mute in nordul Londrei și se spune ca negocierile pentru o taxa de transfer evolueaza bine. O sursa din Italia a sugerat ca s-ar putea ajunge la un acord in jurul valorii de 20-25 de milioane de lire sterline, dar acesta ramane supus modificarii pe masura ce conversațiile continua. Spurs cauta sa semneze cel puțin un fundaș central luna aceasta, avand in vedere ca jucatorul a suferit o accidentare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

