Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, anunta ca a transmis Curtii Constitutionale un punct de vedere privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament.

- Președintele Senatului Anca Dragu a detaliat miercuri ce va cuprinde punctul de vedere transmis catre CCR. „Aratam in acest punct de vedere transmis CCR ca este vorba mai degraba de o cerere ce nu poate fi admisibila din partea CCR. Este vorba de o serie de critici legate de inițierea și depunerea…

- Conflict juridic intre Parlament si Executiv privind motiunea de cenzura RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Conducerea Parlamentului a transmis marti la Curtea Constitutionala un punct de vedere care ar da dreptate Guvernului în cazul sesizarii facute de premierul Florin Cîtu privind…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea anunta termenul la care urmeaza sa fie dezbatuta sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR, dupa ce partile implicate au primit termen pana miercuri…

- Ionuț Moșteanu, despre dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura: „PSD si PNL sunt bloc in spatele lui Florin Citu in acest abuz fara precedent” Ionuț Moșteanu, despre dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura: „PSD si PNL sunt bloc in spatele lui Florin Citu in acest abuz fara precedent” Liderul deputaților…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat marti ca va trimite Curtii Constitutionale doua puncte de vedere - unul al Comisiei de resort, insusit de Biroul permanent, si altul in nume personal - referitoare la sesizarea Guvernului transmisa Curtii privind existenta unui conflict juridic Guvern…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus miercuri ca, pana la data de 15 septembrie, partile sa isi exprime punctul de vedere in legatura cu sesizarea premierului Florin Citu cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern pe tema motiunii de cenzura…

- ​​Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a fost convocat în ședința, joi, de la ora 16.00, pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Decizia este semnata de Ludovic Orban și Anca Dragu. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL PRIN CARE PARLAMENTUL E CONVOCATLudovic Orban a avertizat de marți ca…