Margaret McCallum este un cetațean obișnuit. La fel ca milioane de locuitori ai capitalei britanice, ea merge cu metroul in fiecare zi, dar nu pentru a calatori cu el. Ea se ghemuiește pe platforma și așteapta sa- și auda raposatul soț. Vocea lui a fost auzita de mulți ani pe metroul din London City. Margaret asculta știrile despre sosirea trenurilor pe care Oswald Lawrence le-a inregistrat in indepartații ani 1950. El este cel care rostește linia emblematica pentru londonezi „Mind the gap”, care ii indeamna pe pasageri sa fie atenți la distanța dintre tren și peron. In 2003, Oswald a murit,…