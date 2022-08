Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Departamentului Justitiei vor redactarea si secretizarea rechizitoriului Biroului Federal de Investigatii (FBI), argumentand ca trebuie protejate surse si metode de lucru in investigatia penala privind „documentele ultraclasificate” descoperite in resedinta lui Donald Trump din Mar-a-Lago,…

- Liz Cheney, membra a Camerei Reprezentanților, a fost invinsa in mod clar de Harriet Hageman in alegerile primare din interiorul Partidului Republican de marți. Rezultatul ii ofera lui Donald Trump cel mai important trofeu de pana acum in lunga sa campanie de curațare a partidului de criticii sai, relateaza…

- Mandatul de autorizare a percheziției la reședința din Mar-a-Lago (Florida) a lui Donald Trump, 76 de ani, a dezvaluit ca fostul președinte este investigat pentru o potențiala incalcare a Legii Spionajul și a citat, de asemenea, potențiale incalcari ale altor prevederi ale Codului de Legi americane.…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- Fostul președinte american Donald Trump a spus luni ca ofițerii FBI i-au percheziționat vila din Palm Beach, Florida, și i-au spart seiful in cautarea de documente clasificate. Potrivit mai multor surse oficiale, cautarile FBI se concentreaza asupra unor materiale pe care Trump le-a luat cu el din Casa…

