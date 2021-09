Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei confirma ca o instanta din Grecia a respins miercuri predarea omului de afaceri Dragos Savulescu, pentru a fi adus in Romania, unde are de executat o condamnare de cinci ani si jumatate inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri. "Instanta din Republica…

- Fostul actionar de la Dinamo, Dragos Savulescu, care fusese arestat provizoriu dupa ce a fost retinut in insula greaca Mykonos, nu a fost predat in vedere executarii mandatului european de arestare emis in urma condamnarii sale. Decizia apartine unei instante din Grecia, anunta Ministerul Justitiei,…

- Omul de afaceri Dragos Savulescu a fost retinut luni de politie in Grecia, in Mykonos. Fostul actionar al lui Dinamo era in vacanta alaturi de iubita, modelul Angela Martini, iar potrivit informatiilor din Grecia, a fost prins in zona morilor de vant din Mykonos, urmarita de Interpol din cauza persoanelor…

- Omul de afaceri Dragos Savulescu, fost finantator al echipei Dinamo, a fost retinut de autoritatile elene, noaptea trecuta, in Grecia (Mykonos), iar astazi urmeaza a fi prezentat instantei, pentru confirmarea mandatului european de arestare. El a fost condamnat in februarie 2019 la 5 ani si 6 luni de…

