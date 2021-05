Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de Asigurator, Coface vine in sprijinul companiilor cu noi instrumente de garantare care le vor ajuta sa participe, in condiții de siguranța, la procedurile de achiziții publice. Asigurarile de garanții de la Coface reprezinta alternativa optima la scrisoarea de garanție bancara și sunt…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) il are reprezentant pentru Romania pe Lucian Isar, un personaj controversat in domeniul bancar, un adversar declarat al guvernatorului Mugur Isarescu si al echipei acestuia. Isar face obiectul unei anchete interne a BERD intrucat a facut contracte…

- Comisia Europeana va evalua Romania pe procedura de deficit excesiv in aprilie si la inceputul lui mai si trebuie sa fie evaluata pozitiv, nu are voie sa nu performeze in aceasta privinta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. „Am vesti bune. Nu este o chestiune…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anuntat ca de azi finantatorii primesc dosare pentru programul “Noua Casa”. Ministerul Finantelor a decis diminuarea comisionul de administrare de la 0,40% la un nivel de 0,30% din soldul garantiei. ”Guvernul Romaniei a aprobat plafonul de garantare…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri negocierea si semnarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului "Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile", informeaza Ministerul Finantelor…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma, miercuri seara, ca ”este trist și îngrijorător ce se întâmplă în grupul Partidului Popular din Parlamentul European”, formatiune care ”acceptă tot mai rar diferențele de opinie”. ”Este trist și îngrijorător ce se întâmplă în grupul Partidului…

- Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de Agricultura din Parlamentul European și membru al Grupului PPE a participat la reuniunea organizata de Asociația...

- Parlamentul a votat saptamana trecuta forma finala a , conceput pentru a ajuta tarile UE sa faca fata efectelor pandemiei de Covid-19. Cu 672,5 miliarde de euro sub forma de granturi si imprumuturi disponibile pentru finantarea masurilor nationale care atenueaza consecintele economice si sociale ale…