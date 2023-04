„Dincolo de frecusurile inerente, inclusiv editoriale, care-s normale, mai ales in cazul unei emisiuni care-si ia toata libertatea posibila si uneori chiar mai mult decat atat, am decis sa scoatem emisiunea de la TV”, spune Dragos Patraru intr-un clip publicat pe youtube, transmite Pagina de Media . Pe scurt, motivul e simplu: „noi am reziliat contractul pentru neplata. E atat de simplu”. Emisiunea Starea Natiei iese de pe Prima TV dupa cinci ani la postul TV. Dragos Patraru explica: „Relatia comerciala dintre cele doua firme a devenit una toxica, in sensul ca noi livram marfa la zi, fara nicio…