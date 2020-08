Dragos Moldovan lanseaza single-ul “Tacerea”

Stiri pe aceeasi tema

- Dirijorul timisorean Cristian Macelaru, laureat al Premiului Grammy, a primit titlul de Cetatean de Onoare al Timisoarei, vineri seara, in deschiderea Concertului Vocal - Simfonic Extraordinar sustinut de orchestra si corul Filarmonicii "Banatul". "Le multumesc tuturor celor care au venit la acest spectacol…

- Dupa ce a alinat inimile ranite cu „Ce va ramane din noi”, o piesa ce pune in versuri povestea unei relații de dragoste incheiate, Ellie White lanseaza „Obsesia”, un single despre iubirea care plutește in aer. Atunci cand iți gasești jumatatea, simți ca prinzi aripi și fiecare gand zboara catre ea,…

- Gabriel Pleșa: Imi doresc o administrație care sa susțina și promoveze cultura și artiștii locali. Viața culturala din Alba Iulia nu trebuie sa se rezume la niște concerte și spectacole, organizate de Primarie, cu artiști invitați sa performeze pe onorarii substanțiale. Cred ca rolul unei administrații…

- Candidatul USR la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a lansat, miercuri, ideea unui nou spital municipal, intr-o locatie total noua. Vorbim despre un teren cu totul nou pentru aceasta idee, la intersectia dintre Calea Aradului si strada Grigore Alexandrescu. Nu va fi extindere in Parcul…

- Vechile aplicatii HBO pentru streaming, HBO Now si versiunea pentru abonatii serviciilor de cablu, HBO Go, vor fi trecute pe linie moarta de Warner Media pentru a nu afecta noul brand al companiei, HBO Max. Noul serviciu de streaming HBO Max a avut darul de a crea si mai multa confuzie in…

- A obtinut premiul I la Concursul International de Interpretare Instrumentala „Orpheus” si premiul juriului. Mircea Anghel este in clasa a VII-a la Liceul de Muzica si Arte Plastice „Constantin Brailoiu” si canta la instrumente de percutie doar de doi...

- Artistul timișorean Calin Lupu, fost participant la concursul Vocea Romaniei a lansat un nou single „Last Request“, melodie care va fi inclusa pe materialul discografic al artistului timișorean. Din cauza pandemiei prin care trecem, artiștii din lumea intreaga trec prin momente dificile, care au facut…

- twocolors lanseaza single-ul „Lovefool”, un track irezistibil venit de la trupa formata in Berlin, inspirat de celebra piesa a The Cardigans, lansata in anii 90. Cei doi membri au revenit cu o piesa de vara, un pop invelit intr-un beat house, cu versurile nostalgice ale hitului „Lovefool”. „Nu ne-am…