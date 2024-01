„DragonFire”, prima armă cu laser a Marii Britanii Prima arma cu laser a Marii Britanii, denumita DragonFire, a fost testata cu succes. Aceasta a impresionat prin faptul ca a reusit sa doboare cu viteza luminii drone in miscare. Testul a avut loc pe Insulele Hebride, din vestul Scotiei, iar informațiile despre noua arma au venit din partea ministrului britanic al apararii, Grant Shapps. „Cercetatorii militari britanici au doborat pentru prima data drone folosind laserul, pentru a strapunge cu viteza luminii tintele care se apropiau”, a scris pe X Grant Shapps. DragonFire are o asemenea precizie, incat poate lovi o moneda de o lira (450 de grame)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

