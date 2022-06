Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu (43 de ani) a fost prezentat in functia de selectioner in cadrul unei conferinte, in luna ianuarie. In poza de la eveniment, el a tinut in mana un tricou al nationalei pe care scria 2024. Adica, anul in care spera sa duca Romania la Campionatul European. Deocamdata, are trei meciuri…

- Dupa infrangerea Romaniei cu Muntenegru, 0-1, in prima etapa din Liga Națiunilor, Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa selecționerului Edi Iordanescu. Fostul internațional s-a declarat dezamagit de prestația „tricolorilor”, dar și de modul in care Iordanescu a pregatit meciul. Basarab Panduru,…

- Romania a pierdut in Muntenegru, scor 0-2, la debutul in grupa din Liga Națiunilor. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a comentat prestația modesta a „tricolorilor”. GSP a deplasat o echipa de 4 jurnaliști la Podgorica. Vlad Nedelea, Viorel Tudorache, Raed Krishan (foto) și Iosif Popescu (video)…

- Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, crede ca Vlad Chiricheș (32 de ani) este indispensabil pentru prima reprezentativa a Romaniei. Partidele Bosnia - Romania (7 iunie) și Romania - Finlanda (11 iunie) vor fi transmise de Antena 1;Ambele meciuri cu Muntenegru, 4 iunie in deplasare și…

- Naționala Romaniei se afla in Podgorica (Muntenegru) acolo unde se pregatește de primul meci din Liga Națiunilor. Trimișii GSP.ro la Podgorica transmit cele mai importante informații inainte de duelul de sambataAmbele meciuri cu Muntenegru ale Romaniei, 4 iunie in deplasare și 14 iunie acasa, vor fi…

- Selecționerul Edward Iordanescu va anunța azi lotul final pentru primele meciuri oficiale pe banca Romaniei. Primele nume convocate au inceput deja sa apara in presa. Intre 4 și 14 iunie, Romania va juca 4 partide in grupa din Liga Națiunilor: Muntenegru (d), Bosnia (d), Finlanda (a), Muntenegru (14)…

- Alexandru Halauca, președintele Federației Romane de Hochei, a comentat evenimentele de la meciul dintre Romania și Ungaria, de la Campionatul Mondial. Context: Naționala masculina a Romaniei, alcatuita in mare parte din hocheiști romani de etnie maghiara, a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul…

- Partidele echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Finlanda si Muntenegru, programate la 11 si 14 iunie in Liga Natiunilor, se vor disputa pe Stadionul Rapid Giulesti, informeaza Federatia Romana de Fotbal pe site ul sau oficial.Cu aceasta ocazie, facilitatile Stadionul Giulesti, inaugurat la finalul…