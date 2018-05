Dragnea spune că este prea devreme pentru PSD să-şi desemneze un candidat la prezidenţiale Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a declarat miercuri ca este prea devreme ca PSD sa isi desemneze un candidat la alegerile prezidentiale din 2019, obiectivul principal fiind aplicarea programului de guvernare.



"Eu am spus de candidatura din partea PSD la presedintia Romaniei ca este prea devreme sa discutam acum in primul rand, pentru ca noi suntem interesati sa implementam acest program de guvernare, ceea ce nu e usor. Nu e neaparat greu, pentru ca e greu in sine de implementat, ci pentru ca trebuie sa dam la o parte toate franele care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

