Dragnea: Iohannis e in stare de orice ca sa dea guvernul jos, chiar si prin violenta

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu sunt convins ca Iohannis ar putea sa blocheze legea pensiilor. Sunt absolut convins. El mai stie ceva, ca noi ceea ce prezentam chiar facem si romanii simt. Au inceput sa simta si o sa simta din ce in ce mai mult, si parerea mea este ca este in stare de orice impotriva acestui Guvern, acestei…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis este in stare sa faca „orice impotriva acestui Guvern, acestei Coalitii, sa faca ceva in aceasta toamna, sa dea Guvernul jos, chiar si prin violenta”, pentru ca legea pensiilor sa nu intre in vigoare. Dragnea a spus si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca presedintele Klaus Iohannis si sustinatorii sai ar fi in stare sa dea jos Guvernul Dancila pentru a nu intra in vigoare Legea pensiilor recent pusa in dezbatere publica.

- Surse din zona Cotroceniului au dezvaluit pentru BUGETUL.RO ca ingrijorarea partenerilor externi s-a facut auzita pana la presedintele Klaus Iohannis, caruia i s-ar fi cerut sa rezolve situatia.Acesta ar fi fost obligat sa-si convoace consultantii apropiati pentru a pune la cale un plan prin…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Plangerea pe numele Vioricai Dancila a fost depusa la Parchetul General. Potrivit unor surse „Adevarul“ motivele plangerii penale ar fi: inalta tradare, uzurparea functiei publice, divulgare de informatii nepublice si prezentarea cu rea-credinta de date inexacte presedintelui Romaniei in scopul ascunderii…

- Liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca incita populatia Romaniei la violenta si ca vrea sa transmita "un sentiment de nesiguranta".

- Dragnea a declarat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca acest tip de actiune al sefului statului "poate sa reprezinte un atac la siguranta nationala". "Eu nu l-am vazut vreodata pe presedintele Romaniei sa faca apel la calm. Presedintele a incitat si la proteste in permanenta,…