- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ținut sa-l felicite pe Donald Trump pentru efortul de stabilizare a planetei, ca urmare a intalnirii cu Kim Jong Un.”Il felicit sincer pe Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, pentru efortul pe care il face pentru…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un a sosit, duminica, in Singapore, inaintea summit-ului istoric cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a informat presa locala, citata de dpa și Agerpres.

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri pentru presa ca Statele Unite ale Americii ”stau de vorba cu” Coreea de Nord, la o zi dupa ce a anulat summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un - ”toata lumea joaca jocuri” -, relateaza The Associated Press.”Vom vedea in curand unde…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa.''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit miercuri despre intalnirea pe care urmeaza sa o aiba cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Liderul SUA a marturisit ca e dispus sa se ridice și sa plece de la masa, in timpul intalnirii, daca discuțiile nu se ridica la nivelul așteptarilor. …

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat ca e posibil ca intalnirea cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, sa nu mai aiba loc. Cu ocazia primirii premierului japonez Shinzo Abe la Mar-a-Lago, in...