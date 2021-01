Dragnea are un NOU DOSAR PENAL. Pentru ce a fost acuzat fostul lider PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea este urmarit penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa la ceremonia de inaugurare a presedintelui Donald Trump de la…

- „Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție au dispus efectuarea urmaririi…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati: SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL, in sarcina careia s-a retinut comiterea a doua infractiuni de folosire sau…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este primul oficial roman care reacționeaza la starea de asediu decretata in Washington dupa ce manifestanții pro-Donald Trump au asediat Congresul SUA pentru a impiedica validarea victoriei lui Joe Biden. „Categoric nu, nu se astepta…

- Adrian Eugen Ionel, fost director general al Companiei Nationale Unifarm SA, este urmarit penal de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, dupa ce ar fi incheiat cu o societate comerciala, ce nu era avizata de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor…