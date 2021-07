Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, eliberat condiționat in 15 iulie, dupa ce a executat 2 ani și 2 luni din condamnarea de 3 ani și jumatate de inchisoare, a fost chemat luni la DNA, potrivit hotnews. Anunțul a fost facut duminica de catre Codrin Ștefanescu, care susține ca „hartuirea lui Liviu Dragnea…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la DNA, a anunțat Codrin Ștefanescu, unul dintre fidelii fostului lider PSD, duminica, intr-o postare pe Facebook. Liviu Dragnea, proaspat liberat condiționat din inchisoare, mai are doua dosare penale in derulare: dosarul vizitei in SUA in 2017, la inaugurarea lui…

- Fost secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu a scris pe Facebook ca Liviu Dragnea a fost chemat luni, 26 iulie, la DNA. Contactata de Libertatea, avocata lui Dragnea a explicat ca motivul chemarii la Direcția Naționala Anticorupție este acela ca „trebuie sa i se comunice ordonanța de menținere a…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, proaspat eliberat din detenție, este chemat la DNA pentru a da explicații intr-un dosar in care este vizat. Anunțul a fost facut de Codrin Ștefanescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea. ”Vreau sa fac un anunț! Hartuirea lui Liviu Dragnea continua! Maine a fost convocat…

- „Am luat act de declaratia facuta la iesirea din penitenciar de catre Liviu Dragnea, condamnat penal recent liberat conditionat, facuta la adresa subsemnatului si o dezmint categoric. E o declaratie incorecta, nu am fost interesat si nu am facut comentarii legate de niciun dosar al vreunui detinut al…

- „Am nevoie de o reparație capitala pentru ca dreptul meu la sanatate a fost calcat in picioare. Acolo sunt oameni care sunt tratați in condiții inumane.Nu e buna starea mea de sanatate, dar mama, Dumnezeu sa o ierte, m-a inzestrat cu un organism puternic și o sa-mi revin.O sa tot discutam. Eu cred ca…