Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, daca guvernarea va fi preluata in mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constitutionale, publice, sociale pentru ca votul cetatenilor din decembrie 2016 sa fie respectat”, inclusiv un miting de sustinere a premierului.

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…

- Dragnea a caștigat pariul cu un internaut care l-a pus de demonstreze ca el iși posteaza mesajele pe Facebook. Liderul PSD a fost provocat sa demonstreze ca el este cel care scrie mesajele pe pagina de socializare. In fața camerelor de filmat, șeful social-democraților, Liviu Dragnea, a stat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca marele miting al PSD depinde de momentul in care va promulga președintele Klaus Iohannis Legea referendumului.”Trebuie sa așteptam sa promulge președintele legea referendumului. Deocamdata nu putem stabili datele, din moment ce nu avem momentul T0.…

- Liviu Dragnea se afla in zilele de miercuri si joi, 25-26 aprilie, intr-o vizita oficiala in Israel, potrivit unui document al Camerei Deputatilor. Se confirma asadar informatia aparuta dimineata pe surse ca presedintele PSD va lipsi de la ultimul termen de judecata in procesul angajarilor fictive.…

- Inițiativa Romania a solicitat Departamentului de Stat al Statelor Unite suspendarea vizei și aplicarea interdicției de a intra pe teritoriul SUA pentru Liviu Dragnea, președinte al PSD și al Camerei Deputaților, avand in vedere acuzațiile de corupție pentru care este judecat liderul PSD, condamnarea…

- Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, a primit joi, 12 aprilie 2018, vizita lui Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze. Anterior, in cursul zilelor de miercuri si de joi, oficialul francez s-a intalnit cu sefa DNA si cu presedintele Iohannis.…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si firma Tel Drum au fost protejati ai statului si ca actualul presedinte al PSD ar fi fost vizat de un flagrant al DNA in perioada cand era vicepremier, actiune care ar fi fost anulata in cele din urma si ca urmare a unui sprijin primit de la o persoana…