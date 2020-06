Stiri pe aceeasi tema

- Masura este așteptata cu nerabdare și de administrația și locuitorii din Ramnicu Sarat, care au solicitat in mai multe randuri ca spitalul municipal din oraș sa fie redeschis pentru toate categoriile de pacienți, iar pacienții cu coronavirus sa fie tratați in secțiile de Boli Infecțioase și Pneumologie,…

- Un medic și o asistenta medicala care au fost nevoiți sa-și amane nunta din cauza pandemiei de coronavirus nu au renunțat la ideea de a se casatori, așa ca și-au unit destinele chiar in unitatea medicala in care lucreaza.

- ​Pandemia a impus închiderea parțiala a economiilor, cu un „efect lacat” ce înseamna un declin al activitații fara precedent dupa al doilea razboi mondial. Numai în țari est europene, dupa colapsul sistemului comunist, a avut loc o reducere atât de drastica și subita…

- Impactul epidemiei de Covid-19 asupra firmelor din industria prelucratoare crește odata cu extinderea orizontului de timp. Ceața în care plutesc oamenii de afaceri a crescut, iar ponderea celor care nu pot estima direcția viitoare spre care se îndreapta activitatea a crescut de la 24,5%…

- „Urmasii cadrelor medicale decedate ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu Covid-19 au dreptul la o pensie de urmas egala cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrul medical o avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care…

- Trei din zece angajati romani lucreaza de acasa, din cauza crizei COVID-19. Ce impact are munca de la distanța asupra activitații zilnice Aproape 29% din totalul angajatilor participanti la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca lucreaza in acest moment de acasa si tot atatia…

- Președintele Consiliului Județean, Bogdan Toader, a facut publice stocurile de echipamente de protecție Violeta Stoica Toate spitalele din Romania, in special marile unitați medicale județene, sunt in aceasta perioada sub tensiune. Temerile legate de raspandirea noului coronavirus au patruns atat in…