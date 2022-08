Stiri pe aceeasi tema

- Echipa care va castiga grupa se va califica direct la turneul final al Campionatului European. Echipa nationala masculina de volei a Romaniei a debutat cu dreptul in calificarile pentru Campionatul European din 2023, invingand cu 3 0 pe teren propriu, la Galati, reprezentativa Albaniei, in grupa preliminara…

- Fostul șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, medicul Lucian Duța, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare. Decizia Curții de Apel București este definitiva. Lucian Duta a fost condamnat in 2020, de Tribunalul București, la sase ani de inchisoare pentru ca ar fi luat o mita de 6,3…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene de tranzitie prevazuta in Conceptia de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului „Avion multirol al Fortelor Aeriene” (PL-x370/20.06.2022), care prevede achizitia…

- Autoritațile locale anunța semnarea contractului privind studiul de fezabilitate pentru drumul expres Satu Mare – Baia Mare. Romania va avea un nou drum expres. Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba și președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, au dat marea veste.…

- Ion Pascu si Madalin Pirvulescu au evoluat in gala MMA Heroes Fight League 4 "Marea confruntareldquo;. Intr o alta gala de top, Colosseum Tournament, a urcat in ring si Daniel Handrea, de la Viitorul Fantanele. In aceasta gala a luptat si un sportiv de la Sharks Gym Constanta, Serkan Celebi. Mai multi…

- In data de 23 iunie, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un barbat in varsta de 33 de ani, din județul Botoșani. Aceasta conducea un autovehicul marca Ford Focus, inmatriculat in Elveția.…

- Ministrul de Externe sarb, Nikola Selakovic, va efectua, luni, o vizita in Romania, context in care va fi semnat un Acord guvernamental prin care Guvernul Serbiei va transfera, cu titlu gratuit, Executivului de la Bucuresti dreptul de proprietate asupra cladirii „Luceafarul” din Varset, potrivit unor…

- Transgaz a semnat un acord pentru proiecte de infrastructura de peste 600 milioane de euro. Vizeaza tehnologia bazata pe hidrogen Compania nationala Transgaz a semnat marti, la Davos, Elveția, un acord cu Fondul de Investitii al Initiativei celor Trei Mari, pentru realizarea in comun a unor investitii…