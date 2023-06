Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI BREAKING NEWS A fost prins cel mai mare violator din istoria Romaniei: se dadea drept medic și viola femeile, pe care le și filma 10:22 7866 O persoana a decedat si alte doua au fost ranite, intr-un accident la Ocland 10:10 115 48 de straini au fost gasiti ascunsi intr-un TIR, la frontiera…

- Tanarul baschetbalist Roland Stanciu, de la SCM Timisoara, a fost convocat la echipa nationala a Romaniei U18 pentru lotul care va participa la Divizia B a Campionatului European. Competitia se desfasoara in perioada 21-31 iulie, in Portugalia. Stanciu se va prezenta la lot maine, la București. Pana…

- CSM Constanta anunta ca, pentru a cincea oara consecutiv, exceptand anul pandemic 2020, Constanta va gazdui unul dintre turneele de calificare pentru FIBA 3x3 Europe Cup ndash; Campionatul European de Baschet 3x3. Evenimentul este programat in zilele de 10 si 11 iunie, in arena temporara amenajata pe…

- Naționala de rugby in șapte seniori a Romaniei a intrat ieri intr-un nou stagiu de pregatire la Complexul Sportiv Sydney 2000 Izvorani. Staff-ul tehnic a selectat 16 sportivi provenind de la opt cluburi din țara și doua din Franța, Massy și Aurillac. Cei mai mulți jucatori, trei, ii da SCM USV Timișoara:…

- Reprezentativa feminina de baschet 3×3 a Romaniei a evolut in week-end, in localitatea chineza Wuhan, la primul stop din cadrul circuitului mondial FIBA Women’s Series 2023. Considerata cea mai puternica intrecere mondiala profesionista de baschet feminin 3×3, FIBA 3×3 Women’s Series 2023 are in calendarul…

- Echipa de baschet juniori sub 18 ani de la SCM Timișoara participa de maine pana duminica (3-7 mai) la turneul final al Campionatului Național, gazduit de București. Jucatorii pregatiți de Radenko Toroman au 16 victorii din 16 partide in primele doua faze ale campionatului și vor sa lupte pentru medalii.…

- Duminica, in Sala Polivalenta din Craiova a avut loc al doilea meci al seriei dintre BCM U Pitești și SCM Craiova, meci ce a facut parte din grupa 5-8. Piteștenii nu s-au putut baza nici in aceasta partida pe servicile celui mai bun marcator al sezonului, Nikola Jevtovic, dar nici pe cele ale lui Joshua…

- Doua succese sub Feleac pentru juniorii secției de baschet SCM Timișoara. Echipa de juniori mari a sectiei de baschet din cadrul clubului SCM Timisoara a obtinut doua victorii, vineri si sambata, la Cluj-Napoca si ramane neinvinsa in actuala editie de campionat.