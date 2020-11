Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 12:30 – Actrita Draga Olteanu Matei a fost stabilizata hemodinamic, dar in prezent este sedata și se afla sub ventilație invaziva la secția de terapie intensiva de la Clinica de Gastroenterologie și Hepatologie a Spitalului ‘Sf. Spiridon’, a declarat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.…

- UPDATE – Actrita Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa medicala de la ATI din cadrul Clinicii de Gastroenterologie si Hepatologie a Spitalului ‘Sfantul Spiridon’, a declarat, aseara, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Aceasta si-a exprimat totodata speranta ca evolutia…

- UPDATE Actrita Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa medicala de la ATI din cadrul Clinicii de Gastroenterologie si Hepatologie a Spitalului "Sf. Spiridon", a declarat vineri seara coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. "Doamna a ajuns transferata de la Spitalul Judetean Piatra…

