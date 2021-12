Stiri pe aceeasi tema

- Cum a inteles un om de stat american ce inseamna spiritul Craciunului: a postat pe Twitter o fotografie de Craciun in care el și alți șase membri ai familiei sunt in fața bradului, toți au in maini arme și zambesc. Fotografia a starnit un val de indignare.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat joi seara pe contul sau de Twitter , in urma cu circa o ora, ca Consiliul UE a aprobat PNRR-ul Romaniei. “Vesti bune pentru Romania”, a postat von der Leyen in limba romana. “Consiliul a aprobat #PNRR-ul. Punerea sa in aplicare poate incepe…

- O manifestatie fața de certificatul sanitar a reunit aproape o mie de persoane joi, la Berna, capitala Elvetiei. Protestul a degenerat in violențe intre politisti si participanti, dupa cum relateaza AFP. “Au avut loc altercatii in cursul marsului. Au fost aprinse dispozitive pirotehnice si au fost aruncate…