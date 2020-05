Dr.Adina Alberts denunță o campanie de intimidare: `De ce atâta ură? NU permit altora să își bată joc de munca mea` ”Zilele trecute am primit mai multa „atenție” din partea presei decat de obicei, fie ea reprezentata prin publicații sau prin opinii personale ale unor jurnaliști, „bazate” pe declarațiile unor activiști fara identitate, fara performanțe profesionale sau sociale. Evident, m-am intrebat: De ce atata ura?” - Așa iși incepe renumitul medic larga expunere pe pagina personala de Facebook. Ea susține ca ințelege multe lucruri, chiar exagerarile la care se poate ajunge uneori, dar ca nu va permite nimanui, niciodata sa iși bata joc de tot ceea ce a realizat pentru ca in aceste zile s-a intrecut masura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

