Stiri pe aceeasi tema

- Starea clinica a Rebecai, fetița transplantata hepatic la Institutul Clinic Fundeni ”este critica”, a anunțat Institutul intr-un comunicat de presa. ”Dupa o perioada cu evoluție favorabila, starea clinica a fetiței transplantate a suferit o agravare progresiva in ultimele 3 zile. In cursul zilei de…

- Termoenergetica anunța ca se lucreaza la o avarie la rețeaua de apa. Astfel, 370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie” și alte instituții raman pana sambata fara apa calda, informeaz[ Termoenergetica. Termoenergetica anunța, marți, ca sunt in curs de desfașurare…

- Caz șocant la Timișoara: o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat, in aceasta dimineața, in brațe cu cei doi copii ai sai. Femeia, in varsta de peste 30 de ani si unul dintre copii, in varsta de aproximativ 3 ani, au decedat la scurt timp dupa ce s-au lovit de asfalt. Cel de-al doilea…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a raportat, vineri, doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii. Este vorba de un baiat de 16 ani si o fata de 10 ani, informeaza Agerpres . Conform unei informari transmise de reprezentantii DSP Sibiu, primul caz a fost raportat pe 19 aprilie. “Baiat…

- Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu a declarat ca a raportat doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta la copii, fiind vorba despre un baiat de 16 ani, internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigatii suplimentare, avand evolutie stabila, si despre o fetita de 10 ani, care a…

- Doi copii, de 8, respectiv 11 ani, au fost atacati de un urs la marginea localitatii Armeni, unul dintre ei fiind transportat la spital cu plagi muscate la nivelul scalpului si soldului, a informat luni ISU Sibiu. Echipajele ISU s-au deplasat in urma unui apel facut la 112 de un barbat care a semnalat…

- ISU Sibiu a anunțat ca doi copii in varsta de opt și 11 ani au fost atacați de un urs la marginea satului Armeni din județul Sibiu. La fața locului, dei doi copii erau conștienți, cooperanți și stabili, unul dintre ei fiind transportat la Spitalul de Pediatrie cu rani mușcate la nivelul scalpului și…

- Cinci copii ucraineni au fost internati in ultimele zile, in doua spitale de stat din judet, trei au fost tratati de medicii de la Spitalul Clinic de Pediatrie din municipiul Sibiu, iar alti doi sunt ingrijiti la Spitalul Municipal din Medias, unde exista cativa doctori care cunosc limba rusa, au…