Soarele arzator al verii incepe sa isi faca din ce in ce mai simtita prezenta. Temperaturile din ultimele zile au depasit 30 de grade Celsius, iar sezonul caniculei este abia la inceput. Copiii sunt fericiti, se pot juca in voie, pot face baie in piscina. Copiii iubesc soarele. Dar, pe langa beneficiile sale, soarele puternic vine si cu un pericol tacut. Razele ultraviolete pot provoca arsuri solare. Expunerea excesiva la soare in primii ani de viata si arsurile solare cresc riscul aparitiei unui cancer de piele mai tarziu. Dr. Simona Ianosi, medic primar dermatolog, explica de ce soarele in exces…