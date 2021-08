Dr. Octavian Jurma este pesimist: nu crede ca tara noastra va reusi sa evite un nou val pandemic. In plus, statisticanul remarca ritmul lent de vaccinare al romanilor. Specialistul avertizeaza ca singura șansa pentru a evita ravagiile așteptate ale valului 4 produse de tulpina Delta de coronavirus este vaccinarea anti-COVID-19, in special a tinerilor, pana […] The post Dr. Octavian Jurma, dureri de cap dupa ce a calculat cand vom atinge tinta de vaccinare de 10 milioane first appeared on Ziarul National .