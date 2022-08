Oscilometrul este un dispozitiv, unic in vestul țarii, care se afla in dotarea Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara. Cu ajutorul acestuia se obțin informații despre eventuale boli pulmonare cum sunt BPOC (boala pulmonara obstructiva cronica), astm bronșic sau fibroza pulmonara. Tehnica folosita in cadrul acestei investigații se numește oscilometrie forțata și permite masurarea pasiva a mecanicii pulmonare, prin utilizarea undelor de sunet. Oscilometria forțata este o tehnica neinvaziva ce ofera informații in timpul unei respirații normale. Testul…