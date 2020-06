Dr. Luminiţa Dima: ”Virusul acesta perfid vânează – și îi găsește – oameni vulnerabili. Asta-i tot ce știm” Am intrebat-o pe doctorița Luminița Dima, cu o vasta experiența, de la munca in dispensar pana la cea in marile spitale (acum lucreaza, dupa pensionare, la SANADOR, in sistemul privat), cum este cu acest coronavirus, cum il percepe ca doctor și, pana la urma ca om care il poate intalni la randu-i. ”Nu e o scamatorie sau o invenția diablica. Diabolica este prin modul cum iși vaneaza victimele: oameni cu imunitate scazuta, care lupta din greu cu alte boli. Ii depisteaza și le pune capac. Cei mai mulți morți sunt cu cancer, aflați in faze diverse de tratament. Vine acest virus și incheie toate incercarile… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

