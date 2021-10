Dr. Lucian Chilom – Unul dintre cei mai buni doctori stomatologi din Ramnicu Valcea Fie ca ne place sau nu, trebuie sa recunoastem ce foarte putini dintre noi ne luam timp pentru a ne gandi la modul in care functioneaza corpul nostru si la importanta pe care o au functionalitatea corecta a organelor noastre. Sunt lucruri pe care unii le considera prea complexe si le iau ca fiind ceva garantat, ceva ce ni se cuvinte prin nastere, insa corect ar fi sa ne luam putin din timpul nostru pentru a reflecta si a ne gandi la buna functionare a acestei „masinarii” numita corp care ne poarta prin aceasta viata. Cati dintre noi, oare, ne gandim la dantura noastra? Cati constientizam cat de… Citeste articolul mai departe pe tgjiu.ro…

Sursa articol: tgjiu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa Magura Cisnadie a câștigat sâmbata, meciul disputat pe terenul formației DHK Banik Most (Cehia), scor 27-26, în prima mansa din turul secund al European League la handbal feminin.Principalele marcatoare ale partidei au fost Koresova 6 goluri, pentru gazde, respectiv…

- Actorul Stefan Pavel este buzoian, absolvent al C.N. „B. P Hasdeu”, de putin timp intrat in trupa Teatrului „Anton Pann” de la Ramnicu Valcea, a poposit sambata in orasul sau natal, la Festivalul „Saptamana Teatrului Tanar”, cu spectacolul Emisie: Titanic Vals \\ In direct la microfon //, dupa Tudor…

- Florin Cițu considera ca Dan Barna a ieșit pe locul doi in primul tur al alegerilor pentru șefia USR PLUS pentru ca este o ”penalizare” a membrilor formațiunii pentru cei care au ieșit de la guvernare. Florin Citu a declarat, joi, la Ramnicu Valcea, ca rezultatul alegerilor din USR PLUS nu este o surpriza…

- Sancțiuni de 11.000 de lei pentru nerespectarea masurilor de protecție. In perioada acestui weekend , polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…

- Cristi Danileț, unul dintre cei mai cunoscuți judecatori din Cluj a șocat pe toata lumea, dupa ce a afirmat ca sunt medici cunoscuți din Cluj și IT-iști care consuma cannabis. Mai grav este ca Danielț a marturisit ca unii doctori consuma droguri înainte sa intre în sala de operație.…

- Meciurile din etapa a sasea a Ligii I de fotbal, editia 2021-2022, au loc de vineri pana luni, potrivit agerpres.ro. Rezultate: Vineri 20 august AFC Chindia Targoviste - FC Academica Clinceni 2-2 (1-1), Stadion Municipal - BuzauAu marcat: Doru Popadiuc (17), Daniel Florea…

- Anul acesta, Maratonul Olteniei convoaca iubitorii de mișcare la probe de alergare, MTB și curse in scaune rulante, in format virtual cu locuri nelimitate și format fizic la Ramnicu Valcea (locuri epuizate). Așa cum tradiția o cere, valoarea taxelor de participare va fi dublata de CEZ Romania, iar suma…

- LIVE VIDEO| ZIUA Imnului Național al Romaniei 2021, sarbatorita la Alba Iulia, in Piața Tricolorului Astazi, la fel ca in fiecare an, pe data de 29 iulie 2021, se sarbatorește Ziua Imnului Național al Romaniei – „Deșteapta-te romane!”, simbol al unitații Revoluției Romane de la 1848. La 29 iulie 1848,…